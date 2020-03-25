هل الجرعات العالية من فيتامين "سي" تكافح كورونا؟.. أخصائي أمريكي يجيب

"كان المرضى الذين تلقوا فيتامين سي أفضل بكثير من أولئك الذين لم يحصلوا عليه، إنه يساعد على الشفاء بشكل كبير، لكن للأسف لم يتم تسليط الضوء عليه بصورة كافية"، هكذا علق أندرو ويبر، أخصائي أمراض الرئة في مراكز "نورث ويل هيلث"، في لونغ آيلاند، على فوائد فيتامين "سي"، في المكافحة والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقال أخصائي أمراض الرئة، إنه أعطى مرضاه في العناية المركزة "1500 مليجرام" من فيتامين "سي" في الوريد، مشيرا إلى أن كل جرعة تزيد عن 16 ضعفا بالنسبة للكمية المسموح بها يوميا من الفيتامين، والتي ينصح بها المعهد الوطني للصحة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد "ويبر" أن فيتامين "سي"، هو مجرد علاج واحد يتم تقديمه للمرضى، "لقد تلقوا أيضا عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا ومضادات حيوية".

وشرعت مستشفيات في مدينة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء مرضى فيروس كورونا أدوية تحتوى على جرعات عالية من فيتامين "سي"، وهو تكتيك جديد من أجل القضاء على الفيروس القاتل.