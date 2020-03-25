ليلى عبداللطيف تؤكّد أن "كوفيد 19" سيختفي بغمضة عين

بعد أن توقعت انتشار فيروس كورونا في العالم، أطلت ليلى عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع الإعلامي علي أحمد على قناة سكوب Tv الكويتية، وقالت إنّها متفائلة، واصفة قصة "كورونا" بالحلم. وقالت: "هذه الازمة ستنتهي وتعود الامور الى طبيعتها".وأشارت إلى أنها رأت أن "هذه حرب بيولوجية وهو أمر مفتعل من قبل اميركا لتحارب به اقتصاد الصين ولكنه خرج عن سيطرة وسيحصل بين الدولتين حرب من نوع آخر".

وقالت: "الفيروس سينتشر في أميركا وأوروبا أكثر ليختفي لاحقا بغمضة عين. والأطباء العرب سيخترعون دواء لمعالجة الكورونا"، وتوقّعت أن ينتشر فيروس من نوع آخر في الدول الأفريقية,

أما بالنسبة للدول العربية، فتوقعت أن تكون هذه نهاية الحروب. وقالت إن الدول العربية ستتحد وتصبح يد واحدة وستحصل مصالحة خليجية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان الذي سيقوم بخطوة للحفاظ على دول الخليج، ولفتت إلى أنّ شخصيات سياسية مشهورة ستغادر الحياة في الأشهر القادمة، منهم من سيصاب بفيروس كورونا.

وقالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمر بعارض صحي ويدخل المستشفى، أما بالنسبة إلى لبنان، فقالت عبد اللطيف إنه سيشهد تطورات كثيرة من الآن حتى نهاية السنة كما أن وجوه سياسية موجودة حاليا ستبتعد.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

مؤشرات على موجة تفشّ جديدة في الصين ووفيات "كورونا" تتخطى الـ16 ألف حالة حول العالم

وزير الصحة التركي يؤكد أن بلاده تستخدم دواء أرسلته الصين لعلاج مرضى "كورونا"