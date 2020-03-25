بعد الحظر والتعليق.. طرق بسيطة تجعل الدراسة في البيت مسلية

عادت مسؤولية التعليم للآباء داخل المنزل، بعد تعليق الدراسة بالمدارس لحماية الطلبة من فيروس كورونا، وأحيانا يواجه الآباء مشكلة مع الأبناء وهي كيفية جعل فترة التعليق والحظر مسلية للأطفال وتشجعهم على المذاكرة، وذلك عن طريق القيام ببعض الطرق البسيطة ذكرها موقع "ميرور".

امنح الطالب فترة ترفيه

بعد أن يقوم الأطفال بعمل بعض الواجب الدراسي، امنحهم فترة ترفيهية.

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مشاركة الأطفال في عرض مسلٍ

استخدم بعض الجوارب والأزرار لعمل شخصيات كرتونية، وشارك أطفالك في عمل عرض مسلٍ. يمكن أن تتضمن بعض أجزاء العرض تعلّم بعض الأشياء من درس اللغة، أو الحساب أو العلوم.

قم بعمل نشاط مشترك

مثل زراعة بعض البذور على قطعة من القطن، ورعاية البذرة يومياً ليتابع الأطفال نموها كما يحدث في المدرسة، وسيجعلهم ذلك أقل مللاً من أجواء الدراسة داخل المنزل.

اللعب مع الطفل

يمكنك تنظيم عملية بحث عن الكنز والذي يتكون من عدة أشياء تختارها بطريقة هزلية، أو تكون عبارة عن دمى أو ألعاب من الليجو. فقط عليك إخفائها جيداً بحيث يستمتع الأطفال بالتشويق أثناء البحث.