بعد إصابة زوجها بكورونا.. ما هي الحالة الصحية لقرينة الأمير تشارلز؟

حالة من القلق والتوتر، صاحبت إعلان تغلل فيروس كورونا المستجد لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، حيث أصيب به الأمير تشارلز، أمير ويلز وابن الملكة إليزابيث الثانية، وسط تساؤلات عن الحالة الصحية لزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، صاحبة الـ72 عاما.

ورغم نتائج الفحوص الطبية الإيجابية للأمير البريطاني، إلا أن التحاليل أثبت عدم إصابة زوجة تشارلز، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم القصر الملكي "كلارنس هاوس" بمدينة وستمنستر البريطانية، في بيان رسمي، نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبمجرد ظهور نتائج التحاليل الطبية للأمير صاحب الـ71 عاما وقرينته، تم عزلهما في قلعة بالمورال، في اسكتلندا، وفقا لبيان المتحدث باسم القصر الملكي.

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والبيان الملكي تضمن أنه تم إجراء الاختبارات من قبل هيئة الصحة البريطانية في "أبردينشاير"، حيث استوفوا المعايير المطلوبة للاختبار، وشدد المتحدث: "لا يمكن التأكد من أن إصابة الأمير بالفيروس بسبب العدد الكبير من المشاركات التي قام بها في دوره العام خلال الأسابيع الأخيرة".

معلومات عن فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد يتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.