علمتني الدين والأخلاق.. نهال عنبر تحيي ذكرى والدتها بصور نادرة

أحيت الفنانة نهال عنبر، الذكرى السنوية لرحيل والدتها، بمجموعة من الصور النادرة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت "عنبر" على الصور النادرة برسالتها المؤثرة لوالدتها الرحلة: "الذكرى السنوية لأمي الغالية التي علمتني الدين والأخلاق والمبادئ.. نعم المربي الفاضل والحنية المفرطة والتضحية.. وحشتيني يا أمي لكن اللي مصبرني على فراقك أنك عند الرحمن الرحيم نسألكم الفاتحة والدعاء". Advertisements وتفاعل الكثير من متابعيها وأصدقائها من الفنانين الذين دعوا لوالدتها بالرحمة والمغفرة، منهم الفنانة هيدي كرم، والفنانة رانيا فريد شوقي، وكانت من ضمن التعليقات: "تعيشي وتفتكري"، "الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة"، "العمر الطويل ليكي".

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