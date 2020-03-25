الامارات | بالفيديو ..علاج مريض من الشباك خوفا من "كورونا" بتونس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مستشفى الحبيب ثامر في مدينة صفاقس في تونس استقبال مريض نظرا لوجود مريض آخر في قسم "الاستقبال مريض بفيروس كورونا"، وقام الكادر الطبي بتقديم العلاج له من الشباك لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وفقا لما نشرته صفحة "رصد التونسية الإخبارية"

وأضحت ممرضة في المستشفى أنهم قاموا باستقبال مريض مصاب بفيروس " كورونا" ووضعه في قسم الاستقبال وإغلاق الباب عليه وأنه ولا يمكنهم استقبال أي مرضى آخرين أو الخروج من المستشفى حفاظا على سلامة الجميع

وأوضحت أن المستشفى يفتقر للإمكانيات الطبية اللازمة لاستقبال مرضى فيروس "كورونا" وطالبت من المسؤولين سرعة التدخل لتوفير الخدمات الطبية.

وأشارت إلى أنهم قاموا بفحص حرارة المريض المسن في مركبته وقاموا بتوصيل أنبوب الأكسجين له لمساعدته على التنفس حيث تم وضع اسطوانة الأكسجين في شباك المستشفى توصيل الأنبوب له إلى المركبة للحفاظ على صحته. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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