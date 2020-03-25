هل يعيش فيروس كورونا في شعر الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يزداد انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، في العالم يومًا بعد يوم، إذ أصاب أكثر من 425 ألف شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 19 ألف حالة وفاة إلى الآن.

وتنتشر المعلومات المختلفة عن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند أو دليل، مثل فرص انتقاله من خلال شعر الإنسان.

وبحسب تقدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها؛ فالفيروس الجديد يمكن أن يعيش من ساعات إلى أيام على الأسطح الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك.

أما عن الشعر، فلم يتم اختباره حتى الآن، وأوضح الدكتور سعد عمر، مدير معهد ييل للصحة العالمية، إنه لم يقابل أي شخص أصيب بفيروس كورونا بسبب انتقاله للشعر، كما أوضح موقع "today".

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ورجّح أنّ الفيروس لا يعيش على الشعر، مقارنة بالأسطح الأخرى، مؤكدا أن الفيروسات تعيش عادة لفترات أقل على الأسطح المسامية، مثل الشعر.

وأشار الدكتور آدم فريدمان، رئيس قسم الجلدية بكلية جورج واشنطن للطب والعلوم الصحية، إلى أن الفيروس لا يبقى على الشعر، لأن الزيوت التي نستخدمها للعناية بالشعر لديها خصائص مضادة للبكتيريا، فلا تسمح للفيروسات بالبقاء.

وأكد "فريدمان" أنّ أفضل طريقة للحفاظ على سلامتكم هو غسل الشعر باستخدام الشامبو؛ لأنه يلتصق بالأوساخ والبكتيريا ويزيلها.

وأكد الدكتور سعد عمر، أنه لا يوجد دليل علمي مباشر على انتقال الفيروس من الشعر إلى الغشاء المخاطي وإصابة الإنسان، مشيرًا إلى أنه لا داعِ للذعر والقلق، إذ يمكن غسل الشعر مرة يوميًا خلال فترة انتشار الفيروس الجديد.

وأوضح أن الخطر الحقيقي، هو الذهاب إلى محلات الحلاقة، إذ يكون هناك اتصالًا وثيقًا معك دون أي مسافات لمنع العدوى، التي تنتقل بسهولة في هذه الحالة.

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