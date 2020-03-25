الحالة النفسية تؤثر على المناعة.. 13 نصيحة تخلصك من القلق والتوتر في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حالة من القلق والتوتر تنتاب كثيرون، بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، في مختلف أنحاء العالم، وتسببه في إصابة مئات الآلاف من البشر، وقتل عشرات الآلاف.

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ومع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، ومنها فرض حظر حركة المواطنين، وتخفيض عدد موظفي الدولة وغيرها من القرارات، بالإضافة إلى الأخبار اللحظية عن الفيروس الجديد، والتحذيرات المتكررة من الخطر الداهم الذي قد يصيب أي شخص إذا لم يتخذ الإجراءات المُتبعة، دبّ القلق والخوف، قلوب الجميع من العدوى.

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لذا نقدم لكم مجموعة من الخطوات والنصائح، التي تساعدك على السيطرة على الخوف والقلق، وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية لـ"الخليج 365".

- يعتبر النوم مبكرًا الساعة 10 مساءً من الأمور المهمة، إذ إنّ طاقة السكون في فترة الليل تساعد على ارتفاع طاقة الشخص وتنشيط قدرة جهازه المناعي.

- الحرص على الاستيقاظ من النوم قبل شروق الشمس بساعة على الأقل؛ لأن طاقة الصباح أو "طاقة الإحياء" كما يلقبها البعض تجعلك تشعر بالحيوية في بداية اليوم.

- من أقوي الطرق البسيطة لتقليل التوتر والخوف، العلاج بالصيام وهذه الطريقة تساهم في تعزيز المناعة، وكلما زادت فترة الصيام زادت قوة المناعة.

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- الحرص على الإيمان التام واليقين بالله، أحدى الطرق التي تمد الإنسان بالطاقة؛ للسيطرة على الخوف.

- تعد التغذية السليمة من الأمور الأساسية التي يجب اتباعها؛ للتخلص من الخوف الذي يسيطر عليك.

- يجب الابتعاد عن التفكير في الأفكار السلبية، التي تساعد في جلب طاقة الخوف إلى الجسم، وبالتالي تجعلك تشعر بالتوتر، ما يؤثر على المناعة.

- تجنب كثرة استخدام المستحضرات القاتلة للجراثيم، لأنها تقلل من المناعة.

- الابتعاد عن الأشخاص الذين يجلبون لك الخوف والقلق، مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتشر بها شائعات كورونا.

- الحرص على التحكم في الخوف، عن طريق غلق العينين ونسأل أنفسنا "أنا لية خايف من كورونا"، ونقوم بتخيل أسوأ الأشياء التي يمكن حدوثها، ثم خذ نفسا عميقا وأخرجه بهدوء، هذه الطريقة تساعد على خروج الطاقة السلبية والشعور بالهدوء.

- عندما ينتابك مشاعر الخوف يجب غلق العينين، ثم استشعار مكان مشاعر الخوف في الجسد، ثم خذ نفسا عميقا وأخرجه بنية تفريغ طاقة الخوف والهلع، بعد تكرار هذا التمرين ستشعر بنتائج جيدة.

- من أقوي المحفزات للمناعة التأمل عن طريق التركيز على الأخبار الإيجابية؛ لتعزيز المناعة في الجسم.

- الحرص على إجراء بعض التمارين الرياضية، مثل: تمرين حركة اليدين ومنطقة الخصر، القدمين بحركة دائرية، لتحريك مفاصل الجسم والشعور بالحيوية والنشاط وإخراج الطاقة السلبية من الجسم.