كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - بودرة الوجه هي أبرز مستحضرات التجميل وأكثرها أهمية لما لها من دور في إخفاء عيوب البشرة وامتصاص الزيوت الإضافية من الوجه وجعله متألقًا وأحادي اللّون.

يمكنكِ الآن، وفي ظل الحجر المنزلي الذي نعيشه بسبب الكورونا، أن تملئي وقتكِ بالتسلية وصنع مستحضرات التجميل في البيت، خاصة صنع بودرة للوجه طبيعية فهي سهلة جدًا وسريعة التحضير، إليكِ الطريقة والتفاصيل.

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مكوّنات بودرة الوجه

بودرة الوجه

تحتوي بودرة الوجه على عنصر رئيسي وهو التالك Talc الذي يعدّ معدنًا طبيعيًا يقوم بامتصاص الرطوبة والزيوت من البشرة، ويترك البشرة ناعمةً ونضرة، كما ويمكن أن يساعد في السيطرة على اللّمعان الزائد، ويضمن أيضًا تغطية متساوية للمساحيق الملوّنة. تحتوي بودرة الوجه أيضًا على ثنائي الميثيكون - السيليكا، وهو مكوّن اصطناعي معتمد على السيليكون ويستخدم بشكلٍ شائع في مستحضرات التجميل، ويعطي ملمسًا ناعمًا، ويتم استخدام الميثيكون في المساحيق لتحسين مظهر المكياج، وهناك أنواع لا تحتوي على السيليكون أيضًا. تحتوي مساحيق البودرة الملوّنة على أصباغ معدنية أو أصباغ عضويّة، وتشمل الأصباغ المعدنية أكسيد الحديد وثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك وأكسيد الكروم، أمّا الأصباغ العضوية فقد تحتوي على الزانثين وملوّنات AZO والملونات الطبيعية.

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خطوات صنع بودرة للوجه طبيعية

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بودرة الوجه

تجهيز عبوة بودرة نظيفة، وتغطية سطح العمل بمنديل ورقي.

وضع البودرة المطحونة في وعاء.

إضافة قطرة أو قطرتان من كحول الآيزوبروبيل، أو الكحول الأحمر، على فتات البودرة، ثمَّ تحريك المكوّنات بواسطة عود خشبي، أو ملعقة صغيرة، للحصول على عجينة سميكة.

وضع البودرة المضغوطة في العبوة المعدة لهذا الغرض، مع مراعاة الضغط على سطحها لتتماسك جيداً.

تغطية البودرة بقطعة من المناديل الورقية، أو بمنشفة ورقية، ثمَّ الضغط على سطحها بلطف حتّى تتماسك أكثر.

ترك البودرة حتّى تجف لمدَّة أربع وعشرين ساعة، مع إبقاء طبقة الورق على سطحها، وبذلك تكون جاهزة للاستخدام.

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نصائح عند تطبيق بودرة الوجه

بودرة الوجه

اختاري بودرة تُناسب لون البشرة، لإخفاء مشاكل البشرة.

من الأفضل اختيار البودرة الشفافة التي غالباً ما تُناسب ألوان البشرة جميعها، وتتميّز بقلّة كثافتها بالنسبة لأنواع البودرة الأخرى.

يُنصَح بدمجه البودرة جيّداً؛ حتى لا تظهر مشاكل في البشرة عند التصوير الفوتوغرافيّ مثلاً.

تجنّبي وضع البودرة على الحواف الخارجيّة من الوجه؛ حتى لا يظهر بشكلٍ غير طبيعي.

رطّبي إسفنجة المكياج ومرّريها على البشرة بعد وضع البودرة، للتخلص من البودرة الزائدة في الوجه وتجنّب ظهوره بشكلٍ جاف.

لا تضعي طبقات مُتتالية من البودرة على مدار اليوم.

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