فاطمة الديوان تتعرض للانتقادات بسبب مكياج فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أثار الجدل بين جمهور ومتابعي خبيرة التجميل العراقية فاطمة الديوان، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تتحدث عن عمل "مكياج" لفيروس كورونا.





وقالت الديوان، في بداية الفيديو، إنها قامت بتصويره؛ بناءً على رغبة وطلب متابعيها، ولذا قررت أن تقدِّم مكياجًا عن المرض بشكل تعليمي، وخلاله ارتدتْ خبيرة التجميل العراقية كمامة، وشرحت الطريقة الصحيحة لارتدائها، وكيفية استخدام أدوات التجميل للظهور بمكياج كامل أثناء ارتداء الكمامة، لكنها لم تَسْلَمْ من الهجوم الشديد عليها؛ لرؤية الكثير من المتابعين أن فعلها جاء من باب السخرية من الفيروس والاستهانة به، كما نصحوها بتقديم فيديوهات توعوية عن المرض، قام آخرون برؤية الفيديو من باب الاستفادة من طريقة ارتداء الكمامة بشكل صحيح، وأشادوا بمكياجها.







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