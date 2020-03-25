تنسيقات ناعمة للفتيات من نور عريضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - تعَدُّ نور عريضة من أكثر النساء البارزات في مجال تدوين الموضة ومواضيع الجمال، لذا جمعنا لكِ أحدث إطلالاتها المميزة والبسيطة، التي يمكنك تنسيقها في معظم المناسبات لإطلالة ناعمة.

تنسيقات اللون الزهري

تنسيقات ناعمة من نور عريضة



تزينت نور عريضة بعدة قطع باللون الزهري المناسب للون بشرتها وبتصميمات مذهلة، كان أبرزها فستانًا أبيض قصيرًا مع معطف زهري من الجينز، وبليزر وبنطالًا زهريين مع بلوزة من الدانتيل الزهري لإطلالة عملية، كما تجملت ببنطال من الجينز مع بلوزة صوفية باللون الزهري.

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الفساتين الجريئة

تنسيقات ناعمة من نور عريضة



تعتمد نور عريضة على الإطلالات الجريئة المناسبة لقوامها المتناسق، ولا سيما في الفساتين، ومن أبرز إطلالاتها فستان أبيض طويل مصمَّم بفتحة جانبية طويلة مع قَصَّة ناعمة في الخصر، وآخر أحمر طويل بأكمام وفتحة جانبية أيضًا، وفستان أخضر قصير وناعم.

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إطلالات كاجوال ببنطال الجينز

تنسيقات ناعمة من نور عريضة



يُعَدُّ الجينز قطعة أساسية في خزانات الفتيات، لذا جمعنا لكِ أبرز تنسيقاتها معه؛ حيث ترتدي نور الجينز الأزرق مع البلوزات الصوفية أو التيشيرتات التي يكسوها اللون الأبيض، والقميص الأسود القصير لزي أكثر شبابيةً، وتختار الجينز الأسود مع قميص أسود عصري.

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تنسيقات أنثوية بالتنورة

تنسيقات ناعمة من نور عريضة



تهوى نور تنانير الجينز القصيرة والتنانير الملونة بأنواعها، والتي تكملها بالبلوزات البيضاء القصيرة بأنواعها، وتنسِّقها أيضًا مع المعاطف المنفوخة أو الأكسسوارات الذهبية.