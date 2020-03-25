أبرز تصميمات المناسبات الخضراء في ٢٠٢٠ من وحي الفنانات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - يُعَدُّ اللون الأخضر باختلاف درجاته من أكثر الألوان تميزًا، ويُعَدُّ رمزًا للأناقة والرقي والتفاؤل، لذا جمعنا لك عزيزتي عدة إطلالات مختلفة من مشاهير الخليج والوطن العربي من موضة ٢٠٢٠، فأيهم الأجمل في رأيك؟

تابعي المزيد: إطلالات بأزياء مغربية من دنيا بطمة

إطلالات المناسبات الضخمة من نجوى كرم ولجين عمران

نجوى كرم

اعتمدت نجوى كرم ولجين عمران إطلالتين أنيقتين باللون الأخضر للمناسبات الضخمة، حيث أطلت نجوى كرم بجمبسوت أخضر تكسوه اللمعة، ومصمم من الأعلى بشكل ناعم، وتألقت لجين عمران بفستان أخضر مصمم بالريش والقصاصات اللامعة.

تابعي المزيد: أزياء حوامل على طريقة النجمات بمناسبة يوم الأم



تصميمات ناعمة وبسيطة من المشاهير

يسرا

لعاشقات اللون الأخضر وللمناسبات البسيطة، ارتدت هبة نور فستانًا قصيرًا ناعمًا مصممًا بقماش لامع، وتزينت يسرا بفستان بأكمام طويلة مصمم بطبقات وياقة، بينما اختارت إليسا فستانًا بدرجة فاقعة من الأخضر بتصميم بسيط وناعم.

Advertisements

تابعي المزيد: ملابس منزلية من النجمات لفترة الحجر الصحي من فيروس الكورونا



فساتين للمناسبات الضخمة من حنان رضا

حنان رضا

تظهر حنان رضا بالفساتين المذهلة المتنوعة ذات التصميمات المميزة في مناسباتها، منها فستان أخضر مصمم من الأعلى بأكمام مميزة مليئة النقوش، ومصمم من الأسفل بقماش ناعم بفتحة جانبية، وتجملت بفستان أخضر بأكمام طويلة، ومصمم في منطقة الصدر باللمعة الفضية.

تابعي المزيد: إطلالات أحلام من حفلاتها هذا العام



قفطان أخضر للمناسبات من أحلام

أحلام

اعتمدت أحلام في مهرجان الفجيرة الدولي على القفطان الأخضر المطرز بالسكَّري، والمصمم بحسٍّ عالٍ من الأناقة.

تابعي المزيد: كيف تأثرت أناقة النجمات في زمن الكورونا؟