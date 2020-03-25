موديلات عبايات ملونة موضة 2020 للسمراوات ونصائح لتنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - طرحت ماركات العبايات مجموعاتها الجديدة للعام 2020، والتي ضمت باقة متنوعة من العبايات الملونة، والتركيز الأكبر كان على ألوان الباستيل الحالمة والألوان الترابية، طالعي أحدث الموديلات، واكتشفي من خلال نصائحنا أفكارًا لتنسيقها بشكل أنيق.



عبايات بيضاء للسمراوات موضة ربيع 2020

عبايات بيضاء



أَوْلى المصممون اهتمامًا بالغًا بالعبايات البيضاء، وخصصوا لها مكانًا بارزًا ضمن مجموعاتهم الجديدة، نسقي العبايات التي رصدناها لدى لوزان Louzan وماركة Clue مع طرحة بيضاء وتوب أبيض وبنطال جينز فاتح اللون، ويُفضل أن يكون بخصر عالٍ؛ ليزيد من طولك، وانتعلي حذاء بلون جريء، إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مميزة.

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عبايات بألوان الباستيل للسمراوات موضة 2020

عبايات بألوان الباستيل



طرح المصممون موديلات متنوعة من العبايات المصممة بألوان الباستيل الناعمة، أحببنا العباية التي تمزج بين اللونين الأبيض والوردي المبودر لدى Clue، نسقيها مع طرحة شيفون باللون الوردي وحقيبة وحذاء باللون الأبيض، كما ننصحكِ بإلقاء نظرة على العباية الوردية المطبعة بنقوشات سوداء ناعمة من ماركة لوزان Louzan، ارتديها مع حقيبة Tote سوداء، وحذاء من اللون نفسه.

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عبايات بألوان ترابية للسمراوات موضة الموسم

عبايات بألوان ترابية



حظيت العبايات المصممة بالألوان الترابية بحضور مميز ضمن مجموعات 2020، تألقت عارضات ماركة Nafs designs بعبايات تميزت بكسرات البليسيه، كما أعجبتنا العبايات البنية التي قدمتها ماركة أناتومي Anatomi، والتي جاءت بقصة المعطف الرائجة، نسقيها مع إكسسوارات بيضاء.

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عبايات رمادية للسمراوات آخر موضة

عبايات رمادية



أثبتت العبايات الرمادية حضورها من جديد، حيث أدرجتها أشهر الماركات بموديلات فائقة الأناقة، وتميزت جميعها بنغماتها الفاتحة، ما يجعلها من القطع المناسبة لصاحبات البشرة السمراء، أغلب القطع التي أعجبتنا حملت توقيع ماركة Slouchyz، وعفة الدباغ Effa، جربي تنسيقها مع فساتين من نفس لونها، أو فساتين باللون الأبيض؛ لتُبرزي جمال بشرتك.

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