استوحي الستايل الذكوري على طريقة الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - تختار الفاشينيستا لينا الغوطي الملابس المريحة والأنيقة في آن وقد لاحظنا أنها في أغلب الأحيان، تدمج في إطلالاتها الستايل الذكوري بأسلوب أنيق وغير كلاسيكي. تعتبر لينا من الفاشينيستا المحجبات الأول اللواتي ذاع صيتهن عالمياً لاحترافهن الشياكة بأساليب غير تقليدية ولافتة وجذابة. في رصيدها أكثر من 350 ألف متابع عبر صفحتها على إنستقرام وهي من المحجبات القلة اللواتي لا يواكبن الصيحات العالمية الأنثوية أو التي تعزز من أنوثتهن بطريقة أو بأخرى.



اختاري الستايل الذكوري على طريقة الفاشينيستا لينا الغوطي



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- بدلات رسمية:

لينا الغوطي



نعلم أن البذلات هي من القطع الأكثر رواجاً راهناً للسيدات، ولكن الغوطي نادراً ما تختار بذلاتها بستايل أنثوي أو ذات لمسات أنثوية، بل على العكس، تنتقي بذلاتها بستايل فضفاض منساب إن كان لناحية السترة أو السروال، ولا تكتفي في أكثر الأحيان بذلك، بل أيضاً تضيف حذاءاً ذكورياً تقليدياً الى اللوك بالكامل. أما ما يخلق التوازن في مثل هذه الإطلالات فلا تبدو مبالغ بها، فهو حجابها الذي يمنح الإطلالة نوع من السحر الجذاب وغير المتوقع.





-النقوش الذكورية:



من النقوش التي تمنح لوكاتك طابع ذكوري على الفور هي المربعات والتقليميات وأحياناً الصيحة العسكرية. تعتمد الغوطي بشكل كبير على السراويل أو البذلات بنقوش المربعات أو البناطيل الواسعة بتقليمات وتعدل الإطلالة بتوبات ناعمة محبوكة تارةً أو قمصان فضفاضة تارةً أخرى.



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- الأحذية الذكورية:



قد تعتبر من بصمات لينا الغوطي في ستايلها. فإذا ما القينا نظرة عن كثب الى رفوف أحذيتها، حتماً الأحذية الذكورية ستكون الغالبة على اختلاف ستايلاتها وتصاميمها وخصوصاً تلك العريضة منها وذات الستايلات الضخمة.





- الطبقات:

لينا الغوطي





بالرغم من أن الطبقات هي صيحة معروفة للنساء في أغلب الأحيان، ولكن لينا ترتديها بأسلوب ذكوري بامتياز كأن ترتدي قميص واسع مع توب محبوكة من دون أكمام أو بذلة مع تي شيرت وتوب محبوكة واسعة بستايل ذكوري...

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