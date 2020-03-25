ارتداء التنانير الميدي على طريقة الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - تعتبر التنانير الميدي عملية وأنثوية وخيار مثالي لأي مناسبة. من السهل أن تتألقي بها أو أن تبدي فيها كلاسيكية وتبدو مذهلة في كل مواسم السنة.



شاهدي تنسيق التنانير الميدي على طريقة الفاشينيستا العربيات واستوحي منها ما يعجبك.

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التنانير التول:

التنانير التول





إنها أكثر التصاميم جاذبية وسحر لهذا الموسم، خصوصاً إن أحسنت تنسيقها. إنها اختيار مثالي للطقس الرييعي الإنتقالي الحالي وتبدو جميلة كل الجميع. اختاريها من التول أو الحرير ووازني إطلالاتك بتوب جريئة. هذا اللوك سيبدو مثالي إذا ما اخترت مواكبته بستايل المونوكروم أو بألوان متناسقة مثل الرمادي والأزرق- الإختيار لك. أنهي إطلالتك بحذاء مريح أو كعب عالي رفيع.



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تنسيق تنانير مع توب محبوكة:

عندما يكون الطقس جميل مع نفحة هواء، أضيقي الى تنورتك توب ناعمة محبوكة لتحصلي على اختيار مثالي لأي مناسبة. اختاري ألوان تناسب الموسم مثل ألوان الباستيل. إنه لوك يسهل تنسيقه، خصوصاً إن وضعت الجزء الأمامي من التوب في داخل التنورة. أنهي الإطلالة بحذاء ذو طابع عسكري أو تصميم بكعب منخفض. إنه اختيار أزلي للأيام التي تريدين أن تبدي فيها عصرية وأنيقة.





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تنسيق تنانير مع قميص:

تنسيق تنانير مع قميص



ضعيه في داخل التنورة أو اربطيه، القميص طريقة سهلة لتكملي إطلالتك بالتنورة الميدي. هذا اللوك الكاجوال والخالي من الجهد هو خيارك الأفضل للوك أنيق في المكتب أو للخروج مع صديقاتك بعد الظهر. عند اختيار الألوان، احرصي على اختيار الألوان التي تعزز بعضها مثل الألوان الحيادية، الأبيض أو الأسود. إن كنت تبحثين عن لوك جريء، اختاري لوك واحد لإطلالتك بالكامل لتبدي غاية بالشياكة غير التقليدية.



تنانير مع بوط مزموم:



امرحي بالطبعات من خلال إضافة حذاء مزموم مع إطلالتك. ستايل التنورة الميدي مع هذا الحذاء هو طريقة رائعة للتلاعب بالستايلات والأنماط من دون مبالعة. في الأشهر الباردة، اختاري مع هذا اللوك توب صوفية واسعة أو معطف ضيق. إنها الطريقة الأمثل لتتركي الستايليست بداخلك لتقوم بمهمة رائعة.



تنسيق تنانير مع حذاء غير متوقع:

التنانير الميدي





اختاري حذائك بلونين مختلفين على أن تكون كل فردة لون أو اختاريه بتفاصيل غير تقليدية بكول الكاحل. لا تخافي من الإختبار بالأنماط أو الألوان لأن الحذاء سيقلب إطلالتك رأساً على عقب.



بعض الأفكار لارتداء التنانير الميدي من وحي الفاشينيستا العربيات.

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