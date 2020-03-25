فساتين محجبات للخروج موضة ربيع 2020 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - بسطت الفساتين طويلة الكمّين الواسعة سيطرتها على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، حيث تهادت العارضات بموديلات متنوعة تحاكي جميع الأذواق، طالعي القطع الفخمة التي جلبناها لكِ من مجموعات أشهر الماركات، واكتشفي من خلال نصائحنا التصميم الذي يناسب شكل جسمك وطرق تنسيقه.



فساتين مخططة للمحجبات موضة ربيع 2020

فساتين مخططة للمحجبات



شقت طبعة الخطوط العمودية طريقها إلى منصات عروض ربيع 2020، وقدمتها ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، اعتمدي هذا النمط العصري؛ لتُكسبي قامتك مزيداً من الطول في حال كنتِ قصيرة القامة، وتممي أناقتك بحذاء مدبب المقدمة وحزام من نفس لون طبعة الفستان، يُفضل أن يكون رفيعاً.

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فساتين مطبعة للمحجبات موضة الموسم

فساتين مطبعة للمحجبات



تنوعت موديلات الفساتين المزدانة بالطبعات على اختلاف أشكالها، أحببنا الموديلات المغلفة بأنماط متداخلة من توقيع ماركة Ports 1961، وبروينزا شولر Proenza Schouler، كما أعجبنا الفستان المشجر من فالنتينو Valentino، استعيني بهذه التصاميم إذا كنتِ نحيلة الجسم.

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فساتين بياقة عالية للمحجبات موضة 2020

فساتين بياقة عالية



انتشرت هذا الموسم صيحة الفساتين المصممة بياقة عالية، والتي ستمكنكِ من اعتمار التوربان من دون أن تفقدي اللوك المحتشم، فقط تفاديها إذا كنتِ تمتلكين كتفين عريضتين وصدراً ممتلئاً، طالعي الموديلات التي جلبناها لكِ من مجموعات جيل ساندر Jil Sander، وأليساندرا ريتش Alessandra Rich، ارتدي الموديلات أحادية اللون مع حقيبة مطبعة، أما الفساتين المنقوشة، فننصحكِ بتنسيقها مع إكسسوارات ناعمة من دون طبعات.

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فساتين بأكمام منفوخة للمحجبات 2020

فساتين بأكمام منفوخة



اجتاحت الفساتين المصممة بأكمام منفوخة منصات العروض، صادفنا تصميمات فخمة لدى ماركة سيمون روشا Simone Rocha، وجيفنشي Givenchy بشكل عام، تساعد هذه الموديلات على إكساب من ترتديها عرضاً أكبر، لذا فهي مناسبة للنحيفات، كما تخفي عيوب الذراعين.

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