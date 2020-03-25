موديلات قلادات ألماس وزمرد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - منذ فترة طويلة تُعتبر الأحجار الكريمة كالزمرد وغيرها ذات قيمة من قبل كل حضارات الأرض. ندرة هذه الأحجار الكريمة والألماس هي ما يمنحها قيمتها الكامنة. ومع ذلك، فإنّ جمالها الفريد والنابض بالحياة جعلها أيضًا جزءًا حيويًا من المجوهرات عبر التاريخ. فلا عجب إذًا أن يكون لكل عائلة ملكية في التاريخ مجموعات مجوهرات الأحجار الكريمة الخاصة بها. فروعة الأحجار الكريمة تتماشى مع ثروة العائلة المالكة ومع ندرة الألماس. على سبيل المثال، الهدية الأكثر قيمة للملكة إليزابيث كانت التاج والقلادة والأقراط التي تسلمتها من قبل رئيس البرازيل وشعبه منذ أكثر من 62 عامًا... لنتعرّف أكثر على قلادات ألماس وزمرد:

قلادات زمرد

قلادات زمرد

الزمرد الطبيعي حجر ينبض بالحياة. إذا كنتِ تحبين الزمرد، فأنتِ بالتأكيد تعرفين كيف تقدّرين مجوهرات الزمرد الجميلة. مثل معظم الأحجار الكريمة، فإنّ تاريخ الزمرد مليء بقصص مذهلة وحقائق مثيرة للاهتمام. الزمرد أخضر دائمًا -كلما كان اللون أغمق، زادت قيمة الحجر. حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام حول هذه الأحجار الكريمة الرائعة هي أنّها تحتوي دائمًا على بعض الشوائب. إذا لم يكن هناك أيّة شائبة، فمن المرجّح أن تكون نسخة مزيّفة.

ألقي نظرة على بعض مجوهرات الزمرد الجميلة واختاري قلادتك المفضلّة للحدث القادم أو للاحتفال الخاص. إذا كنتِ تبحثين عن بعض الأسباب لشراء مجوهرات الزمرد، بخلاف التاريخ المذهل لها، ففكري في القيم الرمزية التالية:

*للزمرد قيمة معنوية تتعلق بأسطورة تجربة الحب غير المشروط لكل ما يحيط بك.

الزمرد يوفر السلام والحكمة الداخلية.

تجذب هذه الأحجار الخضراء الرائعة الحب والانسجام والوفرة.

إنها تعزّز رفاهيتك وجمالياتك.

الزمرد هو حجر الحقيقة.

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قلادات ألماس

قلادة الماس



الألماس أفضل صديق للفتاة. على عكس الأحجار والبلورات الملوّنة الأخرى، فإنّ اللمعان الفائق للألماس يجعله فريدًا. هل تعلمين أنّ الألماس يأتي بألوان مختلفة؟ نحن جميعًا على دراية بالألماس الأبيض، لكن الأكثر غرابة هو الوردي والأصفر وغيرهما. أهم خصائص الألماس هي اللون والقطع والوزن بالقيراط. بشكل عام، يوصى بأنّه إذا قررتِ اختيار الوضوح أو اللون من الدرجة الأقل، فيجب أن تختاري قطعًا أثقل درجة لتعويض الانخفاض في الجودة. بالنسبة للألماس المزيّف، المويسانتي هي واحدة من أفضل الألماسات الموجودة. وهي مصنوعة من كربيد السيليكون، وهي صلبة تقريبًا مثل الألماس الحقيقي (صلابة المويسانتي 9.5 على مقياس موس)، في حين أن ألماس 10). المويسانتي) أيضًا عديم اللون بشكل معقول ويشبه الحقيقي. على صعيد آخر، قد تكون قلادة الألماس من قيراط واحد هي الحجم الأفضل، مع عرض 6.5 مم تقريبًا.

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