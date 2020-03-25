"من الخوف ما قتل".. أسباب وفاة سيدة مصرية وإصابة أسرتها عقب تعقيم الشقة

خوفها الشديد من تسرب فيروس كورونا إلى شقتها القانطة بمنطقة أوسيم، دفعها لخلط "كلور وكحول"، اعتقادا منها أنها تزيد من فعالية المطهرات القاتلة للمرض المستجد، في ظل غلقها جميع منافذ المنزل، ما تسبب في وفاة الأم "أحلام" 36 عاما، وإصابة أبنائها الثلاثة وزوجها، بسبب تلك الإجراءات الاحترازية الخاطئة.

وتشرح سارة الداخلي، باحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، سبب الوفاة والإصابات، قائلة لـ"هن"، إن خلط الكلور مع الكحول يتسبب في إنتاج غاز يدعى "كلوروفورم"، والذي يتميز بأنه شديد السمية، ويسبب الدوار والإغماء، ويصل تأثيره إلى الوفاة، مشددة إلى ضرورة تهوية المنزل، كأحد الإجراءات الوقائية من الفيروس المستجد.

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وذكرت "الداخلي"، طريقة تحضير محلول التعقيم في المنزل، من خلال خلط 1 ملي من الكلوركس المركز، ما يعادل "فنجان القهوة"، و1 لتر من الماء، و50 ملي، موضحة: "لو زودنا الكلور أكتر من كده هينتج غاز بيأثر على الجهاز التنفسى".

تفاصيل وفاة سيدة وإصابة أسرتها بسبب التعقيم

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل وإصابة إبنائها الثلاثة بالتسمم، إثر تناول وجبة مكرونة بشاميل عقب تعقيم الأم الشقة للحماية من فيروس كورونا المستجد، بمنطقة أوسيم.

وانتقلت النيابة لإجراء معاينة ومناظرة للجثة، وصرحت النيابة بدفن الجثة، ورجحت التحريات والتحقيقات أن الأم "أحلام" 36 عاما، استخدمت كمية من المطهرات والمواد التي تستخدم في التعقيم "كلور وكحول"، قبل طهي العشاء لأسرتها وأغلقت منافذ الشقة ما تسبب في تسرب غاز سام من تلك المواد، أثناء طهي الطعام، وعقب تناوله توفيت الأم.