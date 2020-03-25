فيديو.. بكاء فنانة كويتية بعد إصابة ابنتها بـ كورونا: مقدرتش احضنها

ظهرت الفنانة الكويتية غدير السبتي، منهارة تماما في البكاء، وذلك في فيديو "لايف"، بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعلنت "السبتي" لجمهورها ومتابعيها، إصابة ابنتها بمرض كورونا، موضحة أنها تأخرت في تلقي العلاج ونقلت العدوى لأكثر من فتاة بسبب تشخيص خاطئ في بداية الأمر.

Advertisements

وكانت ابنة الفنانة الكويتية، عائدة من رحلة إلى لندن، وشعرت بصداع وإرهاق مع فقدان لحاسة الشم، وانعدام الرغبة في تناول الطعام، وتم تشخص أعراضها بالجيوب الأنفية، لتكتشف بعد ذلك أنه كان تشخيصا خاطئا وأنها مصابة بفيروس كورونا.

وعدت الفتاة بنات أختها الثلاث، حيث قالت غدير "بنات أختي شعرن بأعراض خفيفة وليست من بينها ارتفاع درجة الحرارة أيضا"، والخادمة أيضا أصيبت، وتم تشخيصهم جميهم بالكورونا ونقلوا إلى الحجر الصحي".

وروت "السبتي" باكية، أنها لم تستطع احتضان ابنتها قبل دخولها للحجر الصحي في الكويت، كي لا تنتقل إليها العدوى.