هاني الناظر يحذر من الكلور: لا تستخدموه في بخاخات

ناشد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، المواطنين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، من خطورة استخدام الكلور.

وقال "الناظر": "ممنوع استخدام الكلور في تطهير الأيادي أو الوجوه، ولا تستخدموه في بخاخات لرش هواء المنزل أو الأثاث أو المسطحات المختلفة في المطبخ أو الموائد وأواني الطعام والمفروشات والمقاعد".

وأوضح "الناظر" استخدامات الكلور، قائلا: "يستخدم فقط لأرضيات الحمام والتواليت وكعوب الأحذية عند دخول المنزل مع مراعاة ارتداء جوانتي في اليد عند استعماله" مضيفا "الكلور المخفف (5٪؜) بمقدار واحد الي تسعة مقادير ماء".

وأشار "الناظر" خلال منشوره، "أقول هذا بعد أن وصلتني شكاوى ورسائل مصورة لعدد كبير جدا من حالات التهاب الجلد الشديدة والتهابات العيون المؤلمة والتي أصابت كثيرين بسبب الكلور".