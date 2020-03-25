ناهد السباعي تمارس اليوجا أثناء العزل المنزلي.. ومتابعون: عايزين حصص لايف

حرصت الفنانة ناهد السباعي، على مشاركة جمهورها بصور جديدة أثناء قضائها فترة العزل المنزلي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "السباعي"، في الصور وهي تمارس تمارين اليوجا، وعلقت: "اليوجا تعزز المناعة وتحافظ على اللياقة البدنية في منزلك، أنا ألعبها مع حيواناتي الأليفة التي لا تنقل فيروس كورونا كما يروج البعض".

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وانهالت تعليقات متابعيها على الصور ومن ضمنها: "التمارين دي اسمها ايه، كفاية رياضة، طب ما تعملي لينا كل يوم جدول رياضة من البيت لايف ونعمل معاكي كلنا رياضة".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الفنانة ناهد السباعي، جمهورها بصور أثناء ممارسة تمارين اليوجا، حيث نشرت مقطع فيديو، رصدت فيه من خلاله روتينها اليومي بالمنزل، عقب التزامها بالعزل عن الاختلاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ناهد السباعي تثير الجدل في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان

وكانت "السباعي"، أثارت الجدل مؤخرًا، في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عقب إطلالتها التي عُرفت بـ"فستان الكوفرته" من توقيع الشاب مهند كوجاك.