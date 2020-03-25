"علشان متتخنيش خلال الحظر".. تطبيقات تساعد في الحفاظ على الوزن

القلق من اكتساب المزيد من الوزن، خلال فترة حظر التجوال الجزئي والعزل الذاتي منزليا، بات يؤرق العديد من الأسر خاصة السيدات، في ظل خوفهن من مغادرة بيوتهن، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي بات جائحة، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وترصد "هن"، أبرز التطبيقات الهواتف الذكية، التي تساعدك على الاعتناء بصحتك، وعدم اكتساب وزنا زائدا.

Super foods

بمجرد تحميلك لذلك التطبيق ستجدين كما ضخما من المقالات حول الفوائد الخاصة بتناولك أطعمة معينة، فمثلا يخبرك أن تلك الوجبة تساعد على تقوية الذاكرة، وأن ذلك الطعام يوفر لجسدك كما كبيرا من البروتينات.

True Food

يشبه ذلك التطبيق إشارات المرور، فعندما يعطيك اللون الأخضر يعني أن ذلك الطعام لا يحتوي على مكونات معدلة وراثيا، أما إذا اللون الأحمر، فيكون بمثابة تحذير لأن هذا المنتج الغذائي معدل وراثيا.

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Fooducate

يساعدك ذلك التطبيق في التعرف على المكونات المكتوبة على المنتجات الغذائية ومدي تأثيرها على صحتك، من خلال تحليل المعلومات المكتوبة من "باركود"، ويعطيك بيانا بسيطا ومختصرا عن تلك المكونات مثل: هذه الألوان الصناعية مثيرة للجدل أو أن هذا المنتج صحيا.

كما يقترح ذلك التطبيق عدة بدائل مفيدة وصحية للمنتجات المضرة، فضلا عن أنه مصمم لمتابعة أنشطتك الرياضية، ورصد كمية السعرات الحرارية في طعامك.

Shopwell

يساعدك ذلك التطبيق في شراء المنتجات الصحية ذات القيم الغذائية المرتفعة، ويخبرك بما يحتاجه جسمك، فبمجرد تحميل ذلك التطبيق على هاتفك، تقوم بإنشاء ملف خاصة بك، الذي تجيب من خلاله على عدة تساؤلات تتعلقك بصحتك أهمها إذا كنت نباتيا أم لا، والأمراض التي تعاني منها، وهل لديك حساسية اتجاه طعام معين؟، وبعدها يحلل تلك المعلومات ليقترح عليك السلع المناسبة لك، ويخبرك ببدائلها.

Calorie Counter by FatSecret

يمكن لذلك التطبيق القيام بعدة وظائف في وقت واحد، فهو يمسح بيانات المنتجات الغذائية، ويقدم معلومات حولها، كما أنه يوفر لك مجموعة من التمارين الرياضية ووصفات أكل جديدة، ويخبرك باحصائيات عن الوزن، فهو تطبيق شامل.