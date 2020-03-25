القومي للمرأة يشكر "التضامن" بعد زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات

عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بمجموعة القرارات التي اتخذتها السيدة نيفين القباج، وتعكس حرص الوزارة على مد ظلال الرعاية والحماية للمرأة، خاصة قرار زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات مما يساهم فى رفع العبء عن كاهلهن، مؤكدة أن يقومون به من دور هام جداً في توعية المرأة بجميع المحافظات برسائل الدولة، كما يعتبرهم المجلس أذرعه بجميع المحافظات.

وتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإصدارها قراراً بزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيها مصريا شهرياً إلى 900 جنيه شهرياً.

وجاء قرار وزيرة التضامن بتضمين السيدات 65 عاما فأكثر، من فاقدي الرعاية في دور المسنين في مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وافتتاح مؤسسة لرعاية النساء ضحايا الإتجار بالبشر بمحافظة القليوبية، قبل شهر يونيو 2020.