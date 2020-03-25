طبيبة لربات البيوت: احذرن وضع اليد داخل الفرن عقب تعقيمها بالكحول

رغبة ربات البيوت في حماية أسرتهن من الإصابة بفيروس كورونا، تدفع العديد منهن إلى التعقيم المستمر لأيادهن، قبل إعداد الطعام، ما يشكل خطرا ملحوظا على صحتهن.

تحذر "سارة الداخلي"، باحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، من إدخال اليدين إلى الفرن، أو جعلهما قريبتان من النار عقب تعقيمهما بالكحول الإيثيلي، قائلة لـ"هن": "كده هتتحرقي، ده خطر جدا على الجلد، لأن الكحول بيساعد على الاشتعال بسرعة جدا".

وتطالب "الداخلي" ربات البيوت، باستبدال الحكول الإيثيلي بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو الابتعاد عن النيران لمدة لا تقل عن ساعة منذ استعمال الحكول، لضمان زواله من على سطح الجلد نهائيا، متابعة: "الكحول بيعمل حواليه حاجه اسمها المنطقة المطهرة، دي بتقلل فرص تواجد البكتيريا على الجلد، لمدة من 30 دقيقة وحتى 60 دقيقة".

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معلومات عن فيروس كورونا

فيروس كورونا، هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا الجديد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.