6 أنماط من الليغينغز يمكنك اعتمادها كبديل للبنطلون العادي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - معظم النساء يتفقن على كون الليغينغز قطعة يقتصر ارتداؤها على الصالة الرياضية، لكن في المقابل هناك فئة أخرى تؤمن بأنه من الممكن ارتداء الليغينغز الأسود العادي كبنطلون حقيقي وكجزء من مختلف الإطلالات الكاجوال والمكتبية والمسائية.

بالنسبة للفئة الاولى من الصعب إقناعهن بإعادة التفكير في الأمر، وإن كنت أنت أيضا تملكين الفكرة ذاتها فربما تغيرين رأيك فور تعرفك على هذه الأنماط الفخمة والأنيقة من الليغينغز التي ترتديها الفاشينيستات والنجمات على حد سواء، لكل منهن تفاصيل تجعلها تبدو كبنطلون حقيقي وبطبيعة الحال فهي تحتفظ بعنصر الراحة الذي يجعلها مميزة.

الليغينغز ذو الفتحات الأمامية

يعد من أبرز أنماط الليغينغز الأنيقة؛ إذ يتميز بفتحات بسيطة في الأسفل تجعله يبدو كبنطلون بقصّة الـ" "Flare".

الدواسات

الدواسات هي سراويل بطول ربلة الساق كانت شائعة خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات، ويبدو أنها شقت طريقها مرة أخرى إلى مشهد الموضة، حيث أتت في تصاميم متنوعة منها الشفافة والمطرزة ويمكن تنسيقها مع الكعب العالي أو مع الصنادل ذات الكعب المنخفض.

الليغنيغ المصنوع من الجلد الصناعي

Advertisements

هو ليس جديدا، ولكن بفضل أحدث إطلالات ستايل الشارع، من الواضح أنه أصبح البديل المثالي للبنطلون؛ إذ يمكن تنسيقه مع سترات البلايزر الضخمة والأحذية المكتنزة والإكسسوارات الجريئة.

الليغينغز بقصّة الـ Stirrup

يتميز برباط في أسفل الكاحل، يذكّرنا بقصّة الليغينغز التي كانت تعتمدها الأمهات في التسعينيات وأواخر الثمانينيات، لا تترددي في اعتماد هذه القصة إن كنت تبحثين عن إطلالة تعكس أسلوب الـ Vintage؛ إذ يمكنكِ تنسيقه مع سترة منحوتة وكعب منخفض.

الليغينغز المطبع

يعد من أبرز أنماط الليغينغز التي نالت إعجاب عشاق الموضة؛ إذ يأتي بأسلوب يبدو فيه كالبنطلون المطبّع، وهو متاح في طبعات متنوعة وجريئة كطبعة الفهد والباروك وغيرهما.

الليغينغز بالسحاب الجانبي

مشابه لذي الفتحات الأمامية، لكن بدل الفتحات يتميز بسحاب جانبي قابل للفتح ويمكن تنسيقه مع كعب عال أو منخفض.