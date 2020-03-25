"بلاش أكل من بره"..طريقة عمل البيتزا الإيطالى بحيل بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

نقدم لكِ طريقة عمل البيتزا الإيطالي في المنزل، بخطوات سهلة وبسيطة، حسب ما ذكره موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المكونات:

3 ملعقة خميرة

2 ملعقة سكر

ملعقة ملح

كوب ونصف ماء دافئ

4 كوب دقيق

ربع كوب صغير زيت زيتون

ملعقة صغيره ثوم بودر

ربع علبة زبادي

مكونات صلصة البيتزا:

نصف كيلو طماطم

حبه بصل متوسطة

3 فصوص ثوم

3 ملعقة زيت زيتون

ملعقة فلفل اسود ناعم

ملعقة صغيره ملح

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2 ملعقة معجون طماطم جاهز

روز ماري

اوريجانو

جبنه رومي

بصل مقطع شرائح

فلفل أخضر شرائح

زيتون اسود

لحم مفروم "معصج" أو فراخ أو لانشون أو سجق أو تونة

جبنة موتزيريلا

طريقة تحضير العجينة:

-لعمل العجينة يخلط الماء مع الخميرة في وعاء ويترك جانبا

-يخلط الدقيق مع السكر والملح وبودره الثوم وبودره البصل معاناً

-إضافة الماء على فترات إلى الدقيق، ثم الزبادي ثم زيت الزيتون

ويعجن العجين جيدًا ثم ندهن صينيه زيت ونضع العجين فيها ويتم تغطيته بكيس بلاستيك ونضعه بالثلاجة حتى يتخمر

طريقة تحضير الصلصة:

نضع الطماطم والبصل والثوم والأعشاب والزيت، ومعجون الطماطم في الخلاط ويفرم جيدا، ثم ضيف الفلفل الأسود والملح.

طريقة تحضير البيتزا:

يقطع العجين على شكل دوائر متوسطة ثم يرش دقيق على طاوله ويفرد، ضع ملعقتين صلصة على سطح العجين، ثم ضع عليه الجبنة الرومي والموتزيريلا.

وتضع البيتزا في صنيه تفال وتدخل الفرن على درجه حرارة 180، من 15 إلى 20 دقيقة مع مراجعه تهدئة النار، وتقطع مثلثات وتقدم.