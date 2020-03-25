كيف تحلق في زمن كورونا دون انتقال العدوى؟.. إليك نصائح ضرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الذهاب إلى صالونات الحلاقة في هذه الأيام من الأمور التي تشغل بال الجميع، وتثير التساؤل حول فرص انتقال عدوى فيروس كورونا الذي أودى بحياة 18944 شخصًا حول العالم، بينهم 20 في مصر.

ويشكل التردد على صالون الحلاقة خطرًا على الجميع، بسبب أدوات الحلاقة المستخدمة لمختلف الزبائن وعدم تحقيق المسافة الآمنة بين الحلاق والزبون، إذ تنصح منظمة الصحة العالمية الأفراد بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بينهم لمنع انتشار العدوى.

لذا يُنصح بالحلاقة في المنزل تجنبا للعدوى، وما عليك إلا أن تستعين بأحد أفراد أسرتكم للقيام بهذه المهمة، وتقدم الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح أثناء الحلاقة بالمنزل:

- التأكد من صحة وسلامة الأدوات الشخصية الخاصة بالحلاقة.

- استخدام الأدوات الشخصية الخاصة وعدم تبادلها مع شخص آخر.

- بعد الانتهاء، يجب إلقاء ماكينة الحلاقة فورًا في سلة المهملات.

- ضع كولونيا للتعقيم والتطهير، لأن الجلد بعد الحلاقة عرضة للملوثات والجراثيم والفيروسات.

- يمكن وضع كريم مرطب بعد استخدام الكولونيا؛ لمنع تهيج الجلد.

- تعقيم ماكينة الحلاقة قبل استخدامها بالكلونيا أو كحول 70%؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

- أثناء الخروج من المنزل صباحًا بعد الحلاقة، ضع "صن بلوك"؛ نظرا لأن الجلد في هذه الفترة، يمكن أن يكون عرضة البكتيريا والفيروسات.

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- غسل الأيدي بالماء والصابون جيدًا، لمدة 20 ثانية بعد الانتهاء من الحلاقة.

عند الاضطرار للحلاقة خارج المنزل لا بد من اتباع التالي:

- استخدام أدوات شخصية خاصة غير الموجودة عند الحلاق، لمنع انتقال الفيروسات.

- لا تستخدم الفوطة لدى الحلاقة، ويمكنك استخدام المناديل الورقية.

- يجب على الحلاق ارتداء الجوانتي والكمامة قبل البدء في الحلاقة؛ لمنع انتقال العدوى.

- تعقيم الأدوات جيدًا قبل البدء في استخدامها.

- إلقاء الأدوات بعد استخدامها في سلة المهملات مباشرة.