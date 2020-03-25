طريقة بسيطة وسريعة لعمل الخبز أثناء فترة "الحجر المنزلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي:

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، لعمل أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم خبز مسطح بسيطة وسهلة الصنع، على صفحته على فيس بوك، وحصل على عدد كبير من الإعجابات والمشاركات،

وبحسب "24" الإماراتي"، شارك الشيف والخباز الأمريكي، الوصفة على صفحته على فيس بوك، وحصل على عدد كبير من الإعجابات والمشاركات.

وتتكون الوصفة من ثلاثة مكونات أساسية متوفرة في كل منزل، وهي الدقيق والزبدة أو الزيت، ومسحوق الخَبز (بيكنغ باودر). إضافة إلى الماء والملح.

فيما يلي الوصفة التي تكفي لستة أشخاص وطريقة التحضير بحسب ما ورد في موقع "ميترو" الإلكتروني:

- 2 كوب من الدقيق

- كمية مناسبة من الماء

- ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر

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- ملعقة صغيرة من الملح

- ملعقة طعام من الزبدة أو الزيت

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- أضيفي ملعقة البيكنغ باودر إلى الدقيق واخلطي المزيج جيداً، ومن ثم أضيفي الملح، وامزجيه مع إضافة الماء بشكل تدريجي.

- اعجني الخليط جيداً في الوعاء، ومن ثم اتركي العجينة ترتاح لمدة 30- 60 دقيقة.

- قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية ودحرجيها بالرول لتصبح على شكل أرغف دائرية الشكل، ومن ثم ضعيها على صينية وغطيها بمنشفة طحين.

- سخني المقلاة على درجة حرارة 180 مئوية وضعي القليل من الزبدة أو الزيت على كامل مساحة المقلاة قبل وضع أرغف العجين واحداً تلو الآخر وتقليبها حتى تنضج.

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