صور.. بفستان برتقالي.. نسرين طافش تدعو للبهجة: "البؤس أنت خلقته"

بإطلالة عصرية جذابة، بفستان برتقالي، خطفت من خلالها الأنظار، ظهرت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي استكملتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث دعت متابعيها بنشر البهجة والبعد عن الطاقة السلبية.

وأرفقت الفنانة، تعليقا على الصورة التي شاركتها، قائلة:"البهجة ظاهرة طبيعية.. البؤس أنت خلقته".

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يذكر أن نسرين طافش، عرض لها الأيام الماضية، مسلسل "ختم النمر"، وحقق نجاحاً كبيراً فور عرض أولى حلقاته.