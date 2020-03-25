"علشان متخرجش".. طريقة سهلة لتحضير الفينو في المنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل، تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعداد الفينو في المنزل.

وفيما يلي طريقة جديدة لتحضير الفينو في المنزل، قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك.

مقادير الفينو

دقيق

خميرة فورية

بيكنج بودر

سكر

ملح

زيت

ماء

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طريقة تحضير الفينو

- خلط الدقيق والسكر والملح مع والخميرة والبيكنج بودر.

- إضافة نصف كمية الزيت والماء في العجان الكهربائي.

- إضافة باقي كمية الزيت وتغطى وتترك لتتخمر.

- تقطيع العجينة وتشكيلها على هيئة كرات.

- تترك لترتاح وتفرد بالنشابة على شكل رول مع إغلاق الأطراف

- تغطية الرول لمدة 15 دقيقة، ثم توضع في الفرن.