تطبيقا لحملة "خليك في البيت"، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم وراح ضحيته الكثيرون، حاولت الفنانة هنادي مهنا، الخروج من حالة الملل التي تسود العديد، بإنشاء حساب على موقع "تيك توك"، وهو منصة رائدة في مقاطع الفيديوهات القصيرة، والتي شهد تطبيقها على الهواتف المحمولة، إقبالا كبيرا وتعتبر أسرع نموا لمواقع التواصل في العالم. وداعبت "هنادي"، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، بمقطع فيديو صوتي للفنان محمد هنيدي. وأرفقت تعليقا على مقطع الفيديو قائلة: "كورونا خلتني اعمل تيك توك، ده أنا ههريكوا". Advertisements يذكر أن هنادي مهنا، شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي 2019، في مسلسل"زلزال"، مع الفنان محمد رمضان.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا عبر "انستجرام": كورونا خلتني أعمل تيك توك.. "هاهريكوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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