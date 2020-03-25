"انا أتنفس".. أشهر مصابة بكورونا تطمئن العالم على صحتها

بعد نشرها لفيديو تسبب في صاعقة للعالم أجمع، عادت من جديد المصابة البريطانية بفيروس كورونا، تارا جين لانجستون، التي سبق لها أن نشرت فيديو هز العالم بسبب معاناتها، بنشر فيديو جديد بعد انتصارها على المرض القاتل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فالأم البالغة من العمر 39 عاما، أكدت من داخل مستشفى هيلينجدون بغرب لندن، أنها بخير وتستطيع التنفس حاليا، مشيرة إلى أنها مازلت تتعافى من الإصابة، لكنها انتصرت على المرض.

Advertisements

وشاركت شقيقة "تارا" مقطع الفيديو هذا عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، قالت فيه إن أختها تتعافى من المرض وفي طريقها للشفاء، شاكرة الجميع على تمنيهم الصحة والعافية لأختها.

وسبق لتارا جين، أن نشرت مقطع فيديو مؤلما لاقى تعاطفا واسعا في بريطانيا، والعالم أجمع، وصفت خلاله معاناتها من مرض "كوفيد-19"، بـ"وجود قطع من الزجاج في رئتيها"، مشيرة إلى أن كل جرعة نفس تقوم بها هي "شبه معركة".

ونشرت "تارا" الفيديو الشهير مباشرة بعد دخولها المستشفى، وظهرت في حالة ألم كبير، شاحبة الوجه وتعاني كثيرا عند محاولتها التنفس، الأمر الذي دفع الكثيرين للقلق، خاصة أنها لم تبلغ الـ40 عاما من العمر، وكانت تمارس الرياضة في حياتها اليومية.

واعتبرت الصحافة البريطانية أن الفيديو كان "صفعة الواقع" للعديد من المواطنين، وخاصة الشباب، لتوخي الحذر من كورونا.