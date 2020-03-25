الامارات | القبض على فتاة حرّضت على عدم التقيد بحظر التجوال في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فتاة حرّضت على عدم التقيد بحظر التجوال في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أمس الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت فيه بالتحريض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق معها فور مثولها أمام المحقق المختص، وإحاطته بإجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كل ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية مازالت تحت الإجراء، بحسب ما ذكر موقع "العربية. نت". لافتاً الى أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام في ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.