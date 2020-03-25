فيديو.. حلا شيحة تطلب من متابعيها ملازمة المنزل للوقاية من كورونا

دعت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للمكوث في منازلهم، للوقاية من فيروس كورونا، مع الحرص على تقديم أفكار عدة تساعدهم على قضاء يومهم وعمل نشاطات تحد من الملل.

العديد من التعليقات تلقتها الفنانة على مقطع الفيديو المصور التي شاركته عبر حسابه، وهى تردد "stay Home".

وتفاعل الفنان أحمد داوود، على مقطع الفيديو قائلا: "أنتي أصلا شكلك في التصوير"، لترد الأخيرة "فعلا".

وكانت قد وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة لمتابعيها قبل أيام، قائلة فيها "ياريت نبقى متحضرين كفاية ونعمل الصح، يا مصريين النزول خطر جدا علينا وعلى أهلنا كلهم كبار وصغيرين".