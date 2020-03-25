يعالج اكتئاب كورونا.. فوائد لا تعرفها عن تناول الموز "المِستِوي"

بمجرد تغير لونه، وظهور بقع سوداء بقشرته الخارجية، تقرر العديد من الأسر التخلص منه، ظنًا أنَّه بات فاسدا، إلا أنَّ الدراسات العلمية الحديثة، ذكرت عدة فوائد الموز المزود ببقع سوداء، والذي يطلق عليه أيضا "الموز المِستِوي".

وفيما يلي فوائد الموز "المستوي"، وفقا لما ذكره موقع "لايف هاك" الطبي:-

1- يساعد في تقليل الشعور بالاكتئاب، الناتج عن التعرض لصدمات أو لضغوط شديدة، ومن بينها التوتر والضيق الشديد الناتج عن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، لأنه يتضمن حمض "التربتوفان"، الذي يستخدمه الجسم في صناعة السيروتونين، ما يؤدي للشعور بالهدوء والسكينة، والحصول على النوم السليم.

2- يمكن استعماله في علاج حرقة المعدة، لأنه يتضمن مضادات الحموضة الطبيعية التي تساعد على الشفاء من حرقة المعدة، فضلا عن تيسير عملية الهضم.

3- يساعد في علاج الإمساك، وتسهيل عملية الهضم، كما أنه يعالج مشاكل الأمعاء.

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4- يعطي شعورا بالطاقة والحيوية، لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

5- يعزز من تنظيم ضغط الدم، نتيجة توافر عنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك.

6- يقي من حدة آلام الدورة الشهرية عند النساء، لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم، الذي يخفف من تشنجات العضلات.

7- يسهم في علاج فقر الدم، لأنَّه مصدرا للحديد المعدني، الذي يعد أحد المكونات الرئيسة لخلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل التغذية والأكسجين في الجسم.