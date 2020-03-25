خلال فترة العزل الصحي.. سلمى أبو ضيف تتلقى هدية من عاشق سري

"اعتقد أن عندي عاشق سري"، بتلك الكلمات وصفت الفنانة سلمى أبو شيف، الهدية التي تلقتها خلال انعزالها بسبب فيروس كورونا المستجد.

حيث استقبلت "سلمى"، هدية جاءتها على منزلها، وشاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وكانت الهدية عبارة عن أطعمة وزيوت ومستحضرات عناية بالبشرة وأدوات رياضية، لتستخدمها "سلمى" خلال فترة الحجر الصحي.

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وقالت "أبو ضيف"، إن من أهداها تلك الهدية، هو شخص يهتم بها ويعرف عنها الكثير، "جابلي زيت لضهري وبيقولي كلي كويس واتمرني وخلي بالك من صحتك، اعتقد أني عندي حبيب سري، لأنه مش كاتب اسمه في كل الأحوال شكرا ليك جدا".

ويأتي استقبال "سلمى" لتلك الهدية ووجود عاشق سري لها، بعد إعلان انفصالها عن حبيبها الإيطالي مؤخرا.

وتحرص سلمى أبو ضيف، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو الأمر الذي يقوم به عدد كبير من الفنانين الذين يحرصون على مشاركة جمهورهم بوجودهم في البيت، حرصا على محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب تعليمات الحكومة ووزارة الصحة.