الامارات | هدية "خليك في البيت".. أم كلثوم وعمر خيرت والليلة الكبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن هدية "خليك في البيت".. أم كلثوم وعمر خيرت والليلة الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية حظر التجول أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت وزارة الثقافة أمس الثلاثاء بث تسجيلات مصورة لباقة من إنتاجها الغنائي والمسرحي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويح عن المواطنين بمنازلهم.

ودشنت وزارة الثقافة المصرية مبادرة (خليك في البيت..الثقافة بين ايديك) على يوتيوب وفيس بوك بإذاعة حفل نادر للمطربة الراحلة أم كلثوم بتقنية الهولوجرام أقيم على المسرح الكبير لدار الأوبرا في السادس من مارس الجاري بمشاركة مي فاروق وريهام عبدالحكيم.

وتشمل المواد التي ستعرضها الوزارة خلال الأيام المقبلة عبر المنصات الإلكترونية مسرحية (أهلا يا بكوات) بطولة حسين فهمي وعزت العلايلي وسهرة مع الموسيقار عمر خيرت وباليه (بحيرة البجع) لفرقة مسرح سان بطرسبرج، وأوبريت (الليلة الكبيرة) من تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي بأداء فرقة باليه أوبرا القاهرة وغيرها من الأعمال.