كيم كارداشيان تغلق علامتها التجارية لمستحضرات التجميل مؤقتًا بسبب انتشار "كورونا"

قررت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان غلق علامتها التجارية KKW BEAUTY الخاصة بمستحضرات التجميل مؤقتًا وسط انتشار فيروس كورونا، وأعلن الحساب الرسمي للعلامة التجارية في منشور على "إنستغرام" و"تويتر" أن إغلاق العلامة يأتي في أعقاب المطالب الصحية الحالية في كاليفورنيا التي قدمها حاكم الولاية غافن نيوسوم، لمنع انتشار الفيروس.

ونص المنشور: "بالرغم من الوقت العصيب الذي يمر علينا جميعًا، فقد استلهمنا الدعم الذي نراه في مجتمعنا ونود أن نشكركم على صبركم وتفهمكم".ومع ذلك، أعلنت العلامة التجارية - التي أنشأتها كارداشيان في عام 2017 - أنه بالرغم من استقبال موقع الويب الخاص بهم للطلبات، إلا أنهم لا يمكنهم ضمان تواريخ التسليم في الوقت الحالي.وكتبت العلامة: "سيكون لطلبك الأولوية بمجرد أن نتمكن من استئناف الشحن"، مع الإشارة إلى أن العملاء الذين قدموا طلبات في 16 مارس أو فيما بعده، سيُسمح لهم بإلغاء الطلبات في أي وقت واسترداد الأموال بالكامل.

وعلى الرغم من الإغلاق الجزئي، سيظل فريق خدمة عملاء متاحًا عبر البريد الإلكتروني، وسيتواصل بشكل شخصي مع العملاء المتأثرين بالإغلاق.

وتعهدت العلامة التجارية بالاستمرار في إطلاع العملاء على آخر المستجدات عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي واستمرار مشاركة نصائح الجمال والحيل التجميلية.وبعد فترة قصيرة من هذا القرار، أبلغت كيم البالغة من العمر 39 عامًا معجبيها كيف تخطط لمساعدة العائلات المحتاجة خلال هذا الوقت العصيب.وكانت قد قررت كيم كارداشيان منذ عدة أيام المساهمة بأرباح خط ملابسها الداخلية SKIMS Solutionwear الخاص بها في مكافحة فيروس "كورونا".

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وستعيد مجموعة كارداشيان تجهيز مجموعة من خط الملابس يوم الاثنين 23 مارس، حيث ستذهب 20 في المائة من الأرباح إلى مؤسسة Baby2Baby وبرنامج الاستجابة للطوارئ الخاص بـ"كورونا".يوفر الصندوق أساسيات الأطفال والأسر المتضررة من تفشي المرض، وقال البيان الصحفي للصندوق: "على مدى الأيام الخمسة الماضية، وزعت Baby2Baby أكثر من 1.3 مليون عنصر بما في ذلك الحفاضات ولبن الأطفال والملابس والبطانيات والمزيد".وشاركت كيم الأسبوع الماضي عدة صور للترويج لإعادة تخزين مجموعتها FIT Everybody SKIMS التي تتراوح أحجامها من XS إلى 4X.

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