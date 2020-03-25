طريقة تحضير مكرونة بولونيز

يفضل البعض تناول المكرونة بمختلف طرق تحضيرها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل مكرونة بولونيز، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد" على سي بي سي سفرة. المكونات 1 كيس مكرونة قلم. ربع كيلو لحمة مفرومة. بصلة مفرومة. 1 ثمرة فلفل أخضر رومي. جزر مبشور. ملح. فلفل أسود. 3 ملعقة كبيرة زيت. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم. Advertisements نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة. طريقة التحضير تشوح اللحمة المفرومة في الزيت على النار مع البصل والقرفة والزنجبيل والفلفل الرومي والجزر وصلصة الطماطم. يضاف الملح والفلفل الأسود. يترك الخليط على النار حتى تمام النضج. تسلق المكرونة في الماء المغلي على النار. يضاف خليط اللحمة المفرومة إلى المكرونة المسلوقة في طبق التقديم .

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