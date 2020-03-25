يعتبر النعناع من الأعشاب التي لا غني عن تناولها، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير عصير نعناع بالخس . مقادير عصير نعناع بالخس كوبان من أوراق النعناع 3 أكواب من أوراق الخس طماطم شيري Advertisements كوب من الماء طريقة تحضير نعناع بالخس تهرس أوراق الخس بواسطة الخلاط الكهربائي مع إضافة كوب من الماء. تضاف أوراق النعناع وتخلط مجددا مع المزيج. يخلط المزيج ثم يسكب في أكواب. تزين الأكواب بواسطة طماطم شيري ويقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير عصير نعناع بالخس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.