تمد الجسم بالفوائد المختلفة.. طريقة عمل سلطة الجريب فروت

تعتبر سلطة الجريب فروت؛ من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لاحتوائها على الكثير من الفواكة التي تمد الجسم بالفوائد المختلفة. وإليك طريقة عمل سلطة الجريب فروت، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير سلطة الجريب فروت نصف كوب فراولة مكعبات أو رمان نصف كوب جبنة فيتا ثمرة جريب فروت كوب جرجير Advertisements ملعقة كبيرة خل عصير ليمونة أضاليا ملح طريقةتحضير سلطة الجريب فروت - تخلط الفراولة أو الرمان مع الجبنة والجريب فروت والجرجير - يضاف الخل والليمون الأضاليا والملح - تقلب المكونات وتزين وتقدم

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