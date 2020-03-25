نصائح للحفاظ على الوزن خلال حظر التجول

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فرض حظر التجول الجزئي في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا تخوفهم من زيادة أوزانهم خلال مكوثهم بالمنزل لفترات طويلة، دون أنشطة، فضلًا عن غلق صالات الألعاب الرياضية، تباعًا لقرار الحظر.

ويلجأ العديد منا لتناول الطعام والحلوى بكثرة خلال فترة تواجده بالمنزل، الأمر الذي ينذر بخطر زيادة الوزن، ويقدم "هُن"، عدة نصائح للحفاظ على الوزن خلال الإجازة وفقًا لموقع "healthline".

تناول البروتينات على الإفطار

أظهرت البحوث التي أجريت على الشباب، أنه من الممكن أن يستمر التأثير الهرموني لتناول البروتين على الإفطار، إلى ساعات بعد تناوله، حيث تساعد تناول البروتينات على الشعور بالشبع، من خلال تنظيم هرمونات الشهية.

الإكثار من تناول الألياف

حيث إنها تزيد من الشعور بالشبع، ولا تهضمها الأمعاء الدقيقة، على عكس النشويات والسكر، ما قد يؤدي إلى خسارة الوزن، وتشمل اللياف "الحبوب الكاملة، والمكسرات، والفواكه، والخضروات".

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متابعة السعرات الحرارية

لتجنب زيادة الوزن، عليك أن تتابع نسبة حرق السعرات الحرارية لديك باستمرار، فإنها قد تقل نتيجة قلة الحركة.

أخذ قسط كاف من الراحة

يمكن أن يؤدي عدم النوم لوقت كاف إلى الشعور بالجوع، ويصبح من الصعب خسارة الوزن.

تناول الجبن

يحتوي الجبن بأنواعه على العديد من المغذيات، مثل البروتين والكالسيوم والماغنسيوم، وعندما يتم تناوله مع وجبة من الحبوب الكاملة أو حبوب الذرة، فإنه يوفر توازناً مثالياً بين البروتين والكربوهيدرات.

ممارسة تمارين رياضية

تلعب الرياضة دورا مهما في حرق دهون الجسم.

شرب الماء بكثرة

حاول تناول الماء بكثرة لأنه عوضا عن المشروبات المليئة بالسكر وتسبب السمنة، مثل القهوة المنكهة، والمشروبات الغازية.

تناول الشاي الأخضر

يزيد الشاي الأخضر من حرق الدهون في الجسم.