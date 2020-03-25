"هايدي" تعيد إحياء الأثاث: كل حاجة قديمة ليها قيمة

اختلفت طفولتها عن باقي أقرانها بسبب شغفها بالديكور وأعمال الهاند ميد، عند مشاهدة أعمالها تشعر باختلاف تصميماتها التي تقترب إلى زمن الستينات ديكور من الخشب العتيق تصنع به آثاث منزلي لم تره من قبل.

"بحول كل حاجة قديمة لتحفة فنية" بهذه الكلمات بدأت هايدي حسين، حديثها لـ "هُن"، بعد تخرجها من كلية الآداب قسم علم النفس اكتشفت موهبتها بمجال الديكوباج حتى تبدأ تطوير مهاراتها وموهبتها الفنية عن طريق بعض الورش الفنية.

مهارة شديدة تمتلكها ابنة محافظة الإسكندرية جعلت منها فنانة مختلفة لها أسلوبها الخاص، حتى تقرر بعد زيادة الإقبال على شراء أعمالها تأسيس صفحتها عبر فيس بوك بعنوان "vintage House".

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بدأت التفرغ لهذا الفن منذ 8 أشهر، "بدأت في شغل التعتيق زي مثلا مفتاح خشب كأنه حديد مصدي طول عمري بحب الحاجات القديمة، علشان كده اتشجعت إني أعيد إحياء الآثاث القديم بأشكال جديدة ومختلفة" وفق حديثها لـ "هُن".

استطاعت "هايدي" تحويل كافة القطع القديمة إلى أشكال جديدة ومختلفة، "بدأت أقول للناس مترموش الحاجات اللي عندكوا في البيت علشان كل حاجة بيكون ليها قيمة ببدأ أجددها وأخلي الناس تستفيد منها".

تتمنى "هايدي" أن يكون لها علامة تجارية وأن يزيد شغف الأشخاص بأعمال الهاند الميد والأعمال الفنية القديمة.