بعد الحظر.. استشاري ينصح الأزواج: مش عايزين زيادة نسل ولا انتشار الطلاق

قرار حظر التجول بات هو حديث المصريين حاليًا، بين النقاش حول ساعات الحظر، وأوقات العمل إن وُجدت، وخاصة ربات المنازل اللاتي بدأن البحث عن أقرب الأسواق لشراء مستلزماتهن قبل البدء في تنفيذ القرار، الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، والمقرر تطبيقه من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وبعيدًا عن تلك الأمور التي تدور في أذهان العديد، تسألت العديد من السيدات عن نتائج حظر التجوال على العلاقات الزوجية، خاصة في ظل تواجد الزوج والزواجة سويًا بالمنزل لساعات طويلة من اليوم، دون خروج.

بعد الحظر: الزيادة السكانية أو الطلاق

من قال الدكتور، جمال فرويز، الاستشاري النفسي، إن تواجد الزوج والزوجة لفترات طويلة بالمنزل، قد يخلق أمرين، إما الزيادة السكانية أو حدوث المشاكل بينهما التي قد تصل للطلاق أو الانفصال.

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وأوضح خلال حديثه لـ "هُن: "أمر زيادة معدلات الحمل، يمكن التحكم فيه من خلال تحديد النسل، المسؤول عنه طبيب النساء المُعالج، لكن أمر تجنب المشكلات بأيدي الأزواج".

واستطرد الاستشاري: "على الزوجين عدم الحديث في الماضي لأنه يخلق الكثر من المشكلات، وعدم النقاش في الأمور المتعلقة بوجهات النظر المختلفة بينهما، أو حتى النقاش حول آراء قد تخلق بينهما مشكلات".

ونصح "فرويز" الأزواج بالحديث عن المستقبل، والأمور الجيدة، والذكريات المميزة بينهما لتفادي الخلافات.

وأكد الاستشاري ضرورة تماسك الأزواج بصفة خاصة، والمصريون بصفة عامة، لكي تتخطى البلاد تلك الكبوة العالمية.