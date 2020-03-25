الكنافة بالبسبوسة هي من مكونات "القنيلة" الشهيرة التي تباع في محلات العصير، ويمكنك تحضيرها لأطفالك لتكون أكثر صحية، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الكنافة بالبسبوسة. المقادير كوب سميد. علبة قشدة. علبة قشدة أخرى حجم كبير. كوب كنافة مفتتة ومحمصة في الزبد. 1/2 كوب جوز هند. 2 بيضة. 1/2 كوب سكر. 1/2 كوب زيت. Advertisements 2 ملعقة كبيرة كريم كراميل. ملعقة كبيرة بايكينج بودر. 2 ملعقة حليب بودر. طريقة التحضير يوضع في الخلاط مقادير البسبوسة 2 بيضة، الكريم كراميل، نصف كوب الزيت، نصف كوب السكر، علبة القشدة، الحليب البودرة ونصف كوب جوز الهند. تخلط المكونات جيدا. يخلط البكينج بودر مع السميد وتوضع باقي الخلطة فوقها وتدخل الفرن. توزع علبة القطة الكبيرة عليها، ثم ترش الكنافة على القشدة. تسقى بالشربات، وتقدم ساخنة. يمكن تزيينها بالفستق والمكسرات.

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