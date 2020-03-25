الألوان الزاهية تهيمن على أثاث الشرفات والحدائق

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تهيمن الألوان الزاهية على أثاث الشرفات والحدائق في ربيع وصيف 2020 لتضفي لمسة جاذبية وتشيع أجواء البهجة والمرح في أرجاء المكان.

وأوضح خبير الأثاث والديكور الألماني فرانك راينهارت أن أثاث الشرفات والحدائق يزهو هذا العام باللون الأصفر، والذي يمتاز بطابع عصري يخطف الأنظار.

كما يعد اللون الأزرق السماوي من الألوان الرائجة في عالم أثاث الشرفات والحدائق هذا الموسم، وهو لون يساعد على الشعور بالهدوء والراحة النفسية.

وأضاف راينهارت أن الأثاث الخشبي لا يزال محتفظا بمكانه في عالم أثاث الشرفات والحدائق، مشيرا إلى أنه يتم تنسيقه هذا العام مع ألوان البونبون الجريئة للحصول على توليفة جذابة ومبهجة.