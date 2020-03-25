لإطلالة دافئة.. الفستان البلوزة مثالي هذه الفترة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الفستان البلوزة يعد خيارا مثاليا للفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع للحصول على إطلالة دافئة وخفيفة في آن واحد.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان البلوزة عبارة عن فستان يتألق بقصة البلوزة؛ حيث إنه يشتمل على ياقة وصف أزرار، وغالبا ما يشتمل أيضا على أكمام طويلة للشعور بالدفء.

ويزدان الفستان البلوزة في الغالب بتقليمات عريضة بعض الشيء، تزهو باللونين الأزرق والأبيض غالبا لتستحضر أجواء الصيف المرحة.

ولإضفاء لمسة أنوثة على المظهر يشتمل الفستان غالبا على حزام لتسليط الأضواء على الوسط.