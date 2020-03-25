منها الشعور بالامتلاء.. إليك أسباب وأعراض التهاب المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن التهاب المعدة هو التهاب يصيب بطانة المعدة، تتمثل أعراضه في آلام البطن والغثيان والقيء والشعور بالامتلاء وفقدان الشهية.

وأوضحت الجمعية أن التهاب المعدة له أسباب عدة تتمثل في أسلوب الحياة غير الصحي كالتدخين وشرب الخمر، والبكتيريا مثل هيليكوباكتر بيلوري. وفي حالات قليلة ينتج التهاب المعدة عن حالة مناعة ذاتية؛ حيث يهاجم جهاز المناعة الخلايا، التي تبطن المعدة، بصورة خاطئة.

ويجب علاج التهاب المعدة على وجه السرعة؛ نظرا لأنه يمهد الطريق للإصابة بسرطان المعدة. ويتوقف العلاج على السبب؛ حيث يتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية إذا كانت بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري هي السبب، في حين ينبغي الإقلاع عن التدخين والخمر إذا كان أسلوب الحياة غير الصحي هو السبب. أما السبب المناعي فعلاجه صعب للغاية.