الامارات | إيلون ماسك يتبرع بـ 1000 جهاز تنفس اصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يتبرع بـ 1000 جهاز تنفس اصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وشركة سبيس إكس، الملياردير إيلون ماسك، تبرع بـ1000 جهاز تنفس اصطناعي لمسؤولين في لوس أنجلوس، وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا».
وقال نيوسوم، أول من أمس، إن الأجهزة وصلت بالفعل إلى لوس أنجلوس، ووصف ذلك بأنه «عمل بطولي»، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
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