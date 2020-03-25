الامارات | مركز حمدان بن محمد للتراث: موسم حافل بالأرقام

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حمدان بن محمد للتراث: موسم حافل بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن بطولات المركز، التي اختتمت أخيراً، شهدت زيادة على كل الصعد بالنسبة للمشاركين من داخل الدولة وخارجها.

وأشار المركز إلى أن موسم 2019-2020، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، كان حافلاً بالأنشطة والمسابقات والبطولات التراثية، بمشاركة المئات من المتسابقين الذين لبوا نداء حفظ الهوية الوطنية، وكانوا الشركاء الحقيقيين في مسيرة المركز، الرامية إلى تعزيز التراث الوطني ونشره بين الأجيال.

وتضمن الموسم مجموعة من البطولات التراثية، بدأت ببطولة نادي الشارقة للصقارين، تلتها بطولة فزاع للصيد بالصقور، وبطولة فخر الأجيال، وبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور، وبلغ عدد المشاركات في البطولات الأربع 5956 من الطيور، ويعدّ الرقم الأكبر الذي سجل في موسم واحد منذ بداية هذه البطولات منذ نحو 18 عاماً.

وكانت بطولة فزاع لليولة قد قرعت أجراس برنامج «الميدان» في بداية ديسمبر الماضي، لتكمل بطولة فزاع لليولة موسمها الـ20 عموماً، والموسم الـ15 لبرنامج الميدان تحديداً، وأسهم البرنامج في إبراز أبطال جدد.

واستضاف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمرة الأولى سباقين تمهيديين، قبل انطلاق ماراثون اليوم الوطني للهجن، ضمن فعاليات مهرجان سموّ ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، لتبلغ حصيلة المشاركات، بما فيها الماراثون الرئيس، نحو 300 مشاركة.

وفي بداية شهر مارس الجاري نظم المركز بطولة فزاع للغوص الحر الحياري، وسجلت خلالها أرقاماً جديدة في حبس النفس، لتصل إلى نحو سبع دقائق لفئة الخليجيين، وأكثر من 10 دقائق للمحترفين. كما سجلت نسبة مشاركة الناشئين نحو 42% من المتسابقين في النسخة الـ14 من البطولة، التي تعدّ النسبة الأعلى مقارنة بالدورات الماضية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، أن «الدعم اللامحدود من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نقلت بطولات المركز إلى آفاق أبعد، فبدعم سموّه المتواصل وتوجيهاته تمكّنا مثل كل موسم من إثراء الساحة». وأضاف: «تمكن المركز من اختتام موسم حافل بالإنجازات، وتتويج فرسان جدد، وتنظيم أحداث تليق بدولة الإمارات وموروثها الثقافي وتقديمه بأفضل وجه على كل الصعد».

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أكدت مديرة إدارة البطولات في المركز، سعاد إبراهيم درويش، أن اختتام الموسم بنجاح أيضاً جاء مكللاً بجهود فرق العمل والجهات المتعاونة، وعملها المتواصل على مدار أيام طويلة. وأضافت: «إن سموّ ولي عهد دبي، قدوة الشباب والناشئة، ودعمه وحضوره ومشاركاته لها طابع خاص في رفع الروح لدى جميع المتسابقين».

ووجهت التهنئة إلى «أبطال بطولات فزاع الذين لبوا شعار البطولات (هذا تراثك انته حافظ عليه)».

في «المرموم»

استقطبت بطولة السلق، التي نظمها المركز هذا الموسم، نحو 30 متسابقاً من السعودية ودول عديدة، علاوة على زيادة في عدد المشاركات المحلية، وتكللت بنجاح بعد استخدام الظبي الآلي هذا الموسم، الذي أسهم في تحقيق السلق لأرقام جديدة في الأشواط الثمانية لختامي البطولة، التي أقيمت في دورة المرموم.

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من الطيور تنافست على بطولات فزاع للصيد بالصقور في موسم 2019-2020.

سعاد درويش:

«نوجه التهنئة إلى أبطال بطولات فزاع الذين لبّوا شعار البطولات هذا الموسم».